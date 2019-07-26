Премьер Испании хочет избежать досрочных выборов: предлагает схему, как в Португалии

Лидер испанских социалистов Педро Санчес продолжать работать со всеми партиями, чтобы избежать повторных выборов, но он больше не готов предлагать коалиционное соглашение левой партии Podemos после того, как она заблокировала его попытку утвердиться премьером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вице-премьер Кармен Кальво заявила, что другой вариант, например, поддержка парламента, аналогичная той, которую предоставляют крайние левые социалистам в соседней Португалии в течение последних четырех лет, могут быть предметом переговоров с Podemos течение следующих двух месяцев.

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"Мы пытались создать коалиционное правительство, и Podemos его заблокировал. В этом направлении нет пути. Можно изучить другие формулы, но не коалицию", - сказал Кальво.

Он добавил, что Санчес "будет продолжать работать с остальными политических лидеров, чтобы правительство и избегать новых выборов".

На парламентских выборах в апреле социалисты во главе с Санчесом набрали больше всего голосов, но не смогли самостоятельно сформировать большинство или договориться о коалиции с другими партиями.

На этой неделе парламент Испании по результатам двух голосований не утвердил главой правительства и.о. премьер-министра Санчеса.

После провала голосования политические силы в двухмесячный срок должны представить нового кандидата на пост премьера. Если же и это голосование провалится, страну ждут досрочные выборы, которые могут пройти уже 10 ноября, в четвертый раз за последние годы в Испании.