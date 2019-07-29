Резонансні убивства підлітків у Румунії: головний підозрюваний зізнався

У Румунії після відставки глави національної поліції та протестів у зв’язку з убивством 15-річної дівчини затриманий поліцією чоловік зізнався у скоєному.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Адвокат затриманого заявив у неділю, що його клієнт визнав свою вину в убивстві двох дівчат-підлітків.

Адвокат Богдан Олександру повідомив румунським ЗМІ, що Георге Дінка підтверджує, що він убив 15-річну Александру Мачесану і 18-річну Луїзу Меленку та спалив їхні тіла. Мачесану була викрадена у четвер, а Меленка зникла у квітні.

У п'ятницю глава румунської поліції подав у відставку після того, як він заявив, що офіцери занадто повільно реагували на телефонні дзвінки Мачесану на гарячу лінію національної надзвичайної служби.

Поліції знадобилося 19 годин, щоб знайти дівчину, якій вдалося тричі подзвонити за номером екстреної служби та повідомити, що її побив і зґвалтував чоловік, який підібрав її по дорозі, коли вона їхала автостопом.

У неділю ввечері президент Клаус Йоханніс виступив з телевізійною заявою, в якій визнав помилки в роботі поліції.

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"Румунські установи не виконали свій обов'язок із захисту основного права на життя. Винним доведеться понести суворе покарання. Ми повинні знайти способи запобігти повторенню подібних трагедій", - заявив Йоханніс.

У неділю ввечері в Бухаресті зібралися понад 100 осіб у пам'ять про жертв-підлітків. Захід був організований жіночими правозахисними групами і організаціями, які борються з насильством в сім'ї.

Масовий протест проти халатності і некомпетентності поліції відбувся в Бухаресті в суботу.