Резонансные убийства подростков в Румынии: главный подозреваемый признался

В Румынии после отставки главы национальной полиции и протестов в связи с убийством 15-летней девушки задержан полицией мужчина признался в содеянном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Адвокат задержанного заявил в воскресенье, что его клиент признал свою вину в убийстве двух девочек-подростков.

Адвокат Богдан Александру сообщил румынским СМИ, что Георге Динка подтверждает, что он убил 15-летнюю Александру Мачесану и 18-летнюю Луизу Меленку и сжег их тела. Мачесану была похищена в четверг, а Меленка исчезла в апреле.

В пятницу глава румынской полиции подал в отставку после того, как он заявил, что офицеры слишком медленно реагировали на телефонные звонки Мачесану на горячую линию национальной чрезвычайной службы.

Полиции понадобилось 19 часов, чтобы найти девушку, которой удалось трижды позвонить по номеру экстренной службы и сообщить, что ее избил и изнасиловал мужчина, который подобрал ее по дороге, когда она ехала автостопом.

В воскресенье вечером президент Клаус Йоханнис выступил с телевизионным заявлением, в котором признал ошибки в работе полиции.

"Румынские учреждения не выполнили свой долг по защите основного права на жизнь. Виновным придется понести суровое наказание. Мы должны найти способы предотвратить повторение подобных трагедий", - заявил Йоханнис.

В воскресенье вечером в Бухаресте собрались более 100 человек в память о жертвах-подростках. Мероприятие было организовано женскими правозащитными группами и организациями, которые борются с насилием в семье.

Массовый протест против халатности и некомпетентности полиции состоялся в Бухаресте в субботу.