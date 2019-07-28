Румунія: тисячі людей протестували після згвалтування і убивства 15-річної

Тисячі людей взяли участь в суботу ввечері в акції протесту в Бухаресті, звинувачуючи румунських чиновників в халатності, некомпетентності та відсутності співчуття у справі згвалтування і вбивства 15-річної дівчини в місті Каракал на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Викрикуючи антиурядові гасла і несучи румунські прапори, учасники акції пройшли від палацу Вікторії, штаб-квартири уряду, до площі Революції, де запалили свічки біля будівлі МВС.

Деякі учасники під час маршу скандували "Відставка", "Корупційні вбивства" і "Геть уряд!", а також зверталися до поліцейських з вигуками "Ховайся, у тебе руки в крові!".

15-річна Александра була згвалтована і убита в південному місті Каракал. За повідомленнями, поліції знадобилося 19 годин, щоб знайти дівчину, яка тричі дзвонила за номером екстреної служби.

По телефону вона стверджувала, що її побив і зґвалтував чоловік, який підібрав її по дорозі, коли вона добиралася автостопом в Каракал з сусіднього села.

Правоохоронці знайшли на території готелю обвуглені останки з обривками одягу та ювелірними прикрасами. Влада заявила, що підозрюваного у вбивстві затримали.

У суботу прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле заявила, що розглядає питання про референдум про суворіше покарання за такі злочини, як вбивство, згвалтування і педофілія.

Вона також закликала докласти зусиль для скорочення часу реагування влади у подібних випадках. У зв'язку зі справою звільнили начальника Національної поліції Румунії.