Суд ЄС: сайти з Facebook-кнопкою Like також відповідальні за передачу даних

Суд ЄС у Люксембурзі постановив, що оператор веб-сайту, який встановив кнопку Facebook "Мені подобається", несе спільну із соціальною мережею відповідальність за обробку і передачу даних користувача.

"Європейська правда" ознайомилась із текстом судового рішення у понеділок.

Читайте також Facebook перед виборами в Україні видалив фейкові акаунти, що критикували владу

Кнопка "Мені подобається" при завантаженні сторінки передає компанії Facebook IP-адресу користувача та ідентифікатор веб-браузера, незалежно від того, чи натиснув користувач кнопку та чи має він обліковий запис у Facebook.

Рішення Суду ЄС стосується розгляду справи у Дюссельдорфі. Орган із захисту прав споживачів у землі Північний Рейн-Вестфалія подав до суду на ритейлера одягу Peek&Cloppenburg через кнопку Like на його веб-сайті Fashion ID. Захисники прав споживачів стверджували, що кнопка "Мені подобається" на Fashion ID порушує закон про захист даних.

"Суд дав чітко зрозуміти, що оператор веб-сайту, такого як Fashion ID, як спільний контролер деяких операцій, включно з опрацюванням даних відвідувачів сайту, таких як збір даних та їхня передача Facebook Ireland, повинні надавати, у час їхнього збору, певну інформацію відвідувачам, наприклад, особу та цілі опрацювання", - йдеться у рішенні суду.

Читайте також Скандал з Cambridge Analytica: Facebook у США оштрафували на млрд

Суд вважає, що оператор такого веб-сайту, як Fashion ID, повинен отримати попередню згоду користувача на проведення операцій, для яких він є спільним контролером, а саме для збору та передачі даних.

Виходячи з рішення суду, веб-сайти із кнопками "Мені подобається" повинні будуть отримати згоду користувача на збір і передачу користувацьких даних компанії Facebook.