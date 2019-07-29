Суд ЕС: сайты с Facebook-кнопкой Like также ответственны за передачу данных

Суд ЕС в Люксембурге постановил, что оператор веб-сайта, который установил кнопку Facebook "Мне нравится", несет общую с социальной сетью ответственность за обработку и передачу данных.

"Европейская правда" ознакомилась с текстом судебного решения в понедельник.

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Кнопка "Мне нравится" при загрузке страницы передает компании Facebook IP-адрес пользователя и идентификатор веб-браузера, независимо от того, нажал ли пользователь кнопку и есть ли у него учетная запись Facebook.

Решение Суда ЕС касается рассмотрения дела в Дюссельдорфе. Орган по защите прав потребителей в земле Северный Рейн-Вестфалия подал в суд на ритейлера одежды Peek & Cloppenburg из-за кнопки Like на его сайте Fashion ID. Защитники прав потребителей утверждали, что кнопка "Мне нравится" на Fashion ID нарушает закон о защите данных.

"Суд четко дал понять, что оператор сайта, такого как Fashion ID, как общий контролер некоторых операций, включая обработку данных посетителей сайта, таких как сбор данных и их передача Facebook Ireland, должен предоставлять во время их сбора определенную информацию посетителям, например, о цели обработки", - говорится в решении суда.

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Суд считает, что оператор такого сайта, как Fashion ID, должен получить предварительное согласие пользователя на проведение операций, для которых он является общим контролером, а именно для сбора и передачи данных.

Исходя из решения суда, веб-сайты с кнопками "Мне нравится" должны будут получить согласие пользователя на сбор и передачу пользовательских данных компании Facebook.