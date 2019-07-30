У Британії зафіксували новий температурний рекорд

У Великій Британії офіційно підтвердили новий температурний рекорд.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Ботанічний сад Кембриджського університету минулого тижня зафіксував 38,7 градусів за Цельсієм, побивши попередній рекорд у 38,5 градусів, встановлений у графстві Кент в 2003 році.

Працівники метеорологічної служби Британії після фіксації перевіряли обладнання і у понеділок підтвердили рекорд. Добові температури вимірюються метеостанцією у Кембриджі з 1904 року.

Таким чином, Британія приєдналася до Бельгії, Німеччини, Франції та Нідерландів, які побили національні температурні рекорди після того, як надзвичайно високі температури охопили велику частину центральної та західної Європи минулого тижня.

Нагадаємо, скандинавські країни також зіткнулися з незвично високими температурами на тлі теплової хвилі, яка прийшла із Західної Європи.