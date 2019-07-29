Спека у Скандинавії: Норвегія та Фінляндія зафіксували температурні рекорди

Скандинавські країни у вихідні зіткнулися з незвично високими температурами на тлі теплової хвилі, яка прийшла із Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

У місті Лаксфорс на півночі Норвегії в суботу зафіксували температуру 35,6 градусів за Цельсієм, що дорівнює національному рекорду, встановленому в Несб'єні в 1970 році.

Норвезький метеорологічний інститут також заявив, що зафіксував "тропічні ночі" в 20 різних місцях на півдні Норвегії, що означає, що температура трималася вище 20 градусів протягом ночі.

У сусідній Швеції в містечку Маркусвінса на крайній півночі зафіксували температуру 34,8 градусів Цельсія, найвищий показник у всій Швеції цього року.

"Це найспекотніша температура на крайній півночі з 1945 року і третя найвища температура з початку спостережень", - заявив Джон Ерпеланд, метеоролог Шведського метеорологічного та гідрологічного інституту (SMHI).

У неділю на найстарішій метеорологічній станції в Гельсінкі був встановлений новий температурний рекорд у цій місцевості. Вперше за 175 років роботи станції в парку Кайсаніємі стовпчик термометра піднявся до 33 градусів.

Попередній рекорд, 31,6 градуса тепла, датований липнем 1945 року.

Аномальна спека в Західній Європі минулого тижня досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.