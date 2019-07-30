В Британии зафиксирован новый температурный рекорд

В Великобритании официально подтвердили новый температурный рекорд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Ботанический сад Кембриджского университета на прошлой неделе зафиксировал 38,7 градусов по Цельсию, побив предыдущий рекорд в 38,5 градусов, установленный в графстве Кент в 2003 году.

Работники метеорологической службы Великобритании после фиксации проверяли оборудование и в понедельник подтвердили рекорд. Суточные температуры измеряются метеостанцией в Кембридже с 1904 года.

Таким образом, Великобритания присоединилась к Бельгии, Германии, Франции и Нидерландов, которые побили национальные температурные рекорды после того, как чрезвычайно высокие температуры охватили большую часть центральной и западной Европы на прошлой неделе.

Напомним, скандинавские страны также столкнулись с необычно высокими температурами на фоне тепловой волны, которая пришла из Западной Европы.