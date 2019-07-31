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Туреччина очікує другої черги поставок російських С-400 наступного року

Середа, 31 липня 2019, 13:28

Друга черга поставок російських систем С-400 у Туреччину може розпочатися наступного року.

Про це заявив голова управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір в ефірі турецького каналу TGRT, повідомляє "Європейська правда".

"Друга черга поставок С-400 може початися в майбутньому році" - сказав він.

За словами чиновника, управління системами буде здійснювати Туреччина.

"Нічого небажаного для нас з цими комплексами зробити не вийде", - заявив він.

Демір при цьому зазначив, що США "не надали жодних технічних обґрунтувань для свого аргументу про те, що С-400 не можуть працювати разом з винищувачем F-35".

Нагадаємо, 25 липня РФ завершила перший етап поставки С-400 Туреччині. Вашингтон наполягає, що російська система несумісна з НАТО і становить загрозу для програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Минулого тижня Вашингтон відсторонив Туреччину від програми F-35. США можуть накласти санкції на Туреччину відповідно до Закону про протидію противниками Америки через санкції. Президент США Дональд Трамп проти накладення санкцій на Туреччину.

 

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