Турция ожидает второй очереди поставок российских С-400 в следующем году

Вторая очередь поставок российских систем С-400 в Турцию может начаться в следующем году.

Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в эфире турецкого канала TGRT, сообщает "Европейская правда".

"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году", - сказал он.

По словам чиновника, управление системами будет осуществлять Турция.

"Ничего нежелательного для нас с этими комплексами сделать не получится", - заявил он.

Демир при этом отметил, что США "не предоставили никаких технических обоснований для своего аргумента о том, что С-400 не могут работать вместе с истребителем F-35".

Напомним, 25 июля РФ завершила первый этап поставки С-400 Турции. Вашингтон настаивает, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США.

На прошлой неделе Вашингтон отстранил Турцию от программы F-35. США могут ввести санкции против Турции в соответствии с законом о противодействии противниками Америки через санкции. Президент США Дональд Трамп против наложения санкций на Турцию.