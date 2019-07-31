Єврокомісія схвалила державну підтримку будівництва терміналу СПГ Хорватією

Європейська комісія встановила, що плани Хорватії з підтримки будівництва та експлуатації терміналу скрапленого природного газу (СПГ) на острові Крк відповідають стандартам ЄС про державну допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Новий термінал СПГ в Хорватії підвищить безпеку енергопостачання та посилить конкуренцію на благо громадян регіону", - заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Термінал СПГ розрахований на транспортування до 2,6 мільярдів кубометрів на рік природного газу в національну мережу Хорватії з 2021 року.

Загальні інвестиційні витрати на будівництво терміналу становлять 233,6 млн євро. Це буде профінансовано за рахунок: прямого внеску у розмірі 32,2 млн євро від акціонерів компанії СПГ-терміналу; внеску у розмірі 101,4 млн євро від Механізму з'єднання Європи, який централізовано управляється Європейською комісією; та прямого внеску у розмірі 100 млн євро з держбюджету Хорватії.

Хорватія повідомила Комісію про прямий фінансовий внесок у розмірі 100 мільйонів євро, а також про плату за безпеку постачання. Обидва заходи підтримки передбачають державну допомогу за правилами ЄС.

Бенефіціарами заходів допомоги є промоутер терміналу, компанія СПГ-Хорватія, що належить Hrvatska Elektroprivreda (хорватському державному постачальнику газу та електроенергії), а також Plinacro - національному оператору газотранспортної системи (TSO), з 85% та 15% відповідно.

Термінал СПГ буде доставляти газ в хорватську національну мережу, пов'язану зі Словенією, Італією та Угорщиною, а також з іншими країнами ЄС через країни, що не є членами ЄС, такі як Сербія та Чорногорія.