Еврокомиссия одобрила государственную поддержку строительства терминала СПГ Хорватией

Европейская комиссия установила, что планы Хорватии по поддержке строительства и эксплуатации терминала сжиженного природного газа (СПГ) на острове Крк соответствуют стандартам ЕС о государственной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Новый терминал СПГ в Хорватии повысит безопасность энергоснабжения и усилит конкуренцию на благо граждан региона", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Терминал СПГ рассчитан на транспортировку до 2,6 млрд кубометров в год природного газа в национальную сеть Хорватии с 2021 года.

Общие инвестиционные затраты на строительство терминала составляют 233,6 млн евро. Это будет профинансировано за счет: прямого вклада в размере 32,2 млн евро от акционеров компании СПГ-терминала; взноса в размере 101,4 млн евро от Механизма соединение Европы, который централизованно управляется Европейской комиссией; и прямого вклада в размере 100 млн евро из госбюджета Хорватии.

Хорватия сообщила Комиссии о прямой финансовый вклад в размере 100 млн евро, а также о плате за безопасность поставок. Оба меры поддержки предусматривают государственную помощь по правилам ЕС.

Бенефициарами мер помощи является промоутер терминала, компания СПГ-Хорватия, принадлежащей Hrvatska Elektroprivreda (хорватском государственном поставщику газа и электроэнергии), а также Plinacro - национальному оператору газотранспортной системы (TSO), с 85% и 15% соответственно.

Терминал СПГ будет доставлять газ в хорватскую национальную сеть, связанную со Словенией, Италией и Венгрией, а также с другими странами ЕС через страны, не являющимися членами ЕС, такие как Сербия и Черногория.