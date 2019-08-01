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Росія анонсувала відплату британським ЗМІ за покарання RT

Четвер, 1 серпня 2019, 19:45

Федеральна служба Росії з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзор) готує "дзеркальну відповідь на упереджене ставлення до російських ЗМІ за кордоном".

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт поправок до законів про іноземні ЗМІ буде внесений до Держдуми РФ протягом найближчих 10 днів, вони передбачатимуть "великі мільйонні штрафи", сказав глава Роскомнадзора Александр Жаров, цитує Interfax.ru.

Запропоновані штрафи будуть співставними з тими, які за кордоном будуть стягувати з російських ЗМІ.

26 липня стало відомо, що британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за недотримання правил мовлення. Рішення про стягнення набере чинності після того, як суд розгляне апеляцію.

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В Роскомнадзорі раніше заявляли, що дії Москви щодо російської служби BBC будуть залежати від тих кроків, які британський медіарегулятор зробить щодо російських ЗМІ у Великій Британії.

Нагадаємо, Роскомнадзор звинуватив BBC у розповсюдженні ідеології тероризму.

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