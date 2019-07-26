У Британії кремлівський телеканал RT оштрафували на 200 тисяч фунтів

Британський медіарегулятор Ofcom оштрафував російський телеканал RT на 200 тисяч фунтів стерлінгів за недотримання правил мовлення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ofcom.

"Сьогодні Ofcom оштрафував новинний канал RT на 200 000 фунтів за серйозні недотримання наших правил мовлення - і зажадав, щоб канал сповістив про результати нашого розслідування своїх глядачів", - йдеться в заяві.

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Розслідування показало, що RT не зміг зберегти належну безсторонність в семи випусках новин і програмах про поточні події в період з 17 березня по 26 квітня 2018 року.

"Програми були в основному пов'язані з питаннями політичної суперечки і поточною державною політикою, а саме з реакцією уряду Великої Британії на події в Солсбері і сирійський конфлікт", - йдеться в повідомленні.

У Ofcom також відзначили, що після зазначених дат порушень правил неупередженості щодо RT не зафіксовано.

Нагадаємо, що саме на RT, раніше відомому як Russia Today, вийшло інтерв'ю з двома чоловіками, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів.

В інтерв'ю вони назвали себе Александр Петров і Руслан Боширов, стверджували, що вони - просто туристи і поїхали в Солсбері, тому що друзі порадили їм подивитися на "знаменитий Солсберійський собор" і його шпиль заввишки 123 метри.

Згодом було доведено, що Петров і Боширов (справжні прізвища Чепіга і Мішкін) працюють на ГРУ РФ, а саме інтерв’ю стало предметом насмішок і численних мемів.