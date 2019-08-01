Россия анонсировала возмездие британским СМИ за наказание RT

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) готовит "зеркальный ответ на предвзятое отношение к российским СМИ за рубежом".

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

Проект поправок в законы об иностранных СМИ будет внесен в Госдуму РФ в течение ближайших 10 дней, они будут предусматривать "большие миллионные штрафы", сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров, цитирует Interfax.ru.

Предложенные штрафы будут сопоставимы с теми, которые за рубежом будут взимать с российских СМИ.

26 июля стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания. Решение о взыскании вступит в силу после того, как суд рассмотрит апелляцию.

В Роскомнадзоре ранее заявляли, что действия Москвы в отношении русской службы BBC будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет отношении российских СМИ в Великобритании.

Напомним, Роскомнадзор обвинил BBC в распространении идеологии терроризма.