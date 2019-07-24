Санкції за Крим: у Латвії заблокували пов'язаний з Кремлем сайт

Латвійський адміністратор доменів заблокував пов'язаний з пропагандистським агентством "Россия сегодня" сайт Baltnews.lv.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "РИА Новости" .

Національний реєстратор доменів своє рішення пояснив вимогою МЗС Латвії, яке вказало, що ресурс порушує рішення Євросоюзу № 269 від 17 березня 2014 року про санкції проти РФ за окупацію Криму.

"Реєстрація доменного імені baltnews.lv є порушенням положень регламенту, і, отже, особи, винні в порушенні, можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з Кримінальним кодексом Латвійської Республіки", - йдеться в листі адміністратору сайту від адміністратора реєстру доменів.

Читайте також Пропаганда РФ має 5 головних наративів для підриву Естонії як держави - офіцер

У січні у Латвії на три місяці заборонили "Росія РТР" через антиукраїнську пропаганду.

Baltnews, який працює в трьох країнах Балтії, через підставні особи належить російському пропагандистському холдингу.

Три роки тому Кремль створив мультимедійне агентство новин "Спутник", на кшталт відомого за межами Росії телевізійного каналу RT (Russia Today). "Спутник" відкрив представництва в цілому ряді країн, зокрема столиці країн Балтії.

Водночас в інтернет-просторі, призначеному для російськомовних Балтії, розпочала роботу ще одна мережа - Baltnews.