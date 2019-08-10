Сальвіні відреагував на повідомлення ЗМІ про намір вивести Італію з Єврозони

Лідер італійської партії "Ліга" Маттео Сальвіні, який цього тижня заявив, що коаліція розпалась і потрібно провести дострокові вибори, заперечив, що питання про вихід Італії з Єврозони є на порядку денному.

Так він відреагував на поширену раніше інформацію ЗМІ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Щоденна газета La Repubblica, близька до центристської опозиції, повідомила в суботу, що Сальвіні готується вести передвиборчу кампанію з антиєвропейською риторикою, та що він погрожує вивести Італію з блоку єдиної валюти, якщо не вдасться досягти з Брюсселем компроміс щодо бюджету.

"Ідея покинути Європу, відмовитись від євро ніколи не була в стадії розробки", - заявив Сальвіні журналістам у день мітингу біля Матери на півдні Італії.

"Це ще одна фантазія La Repubblica, і я залишаю її на сторінках La Repubblica", - додав віцепрем’єр Італії.

У п’ятницю крайня права партія "Ліга" Сальвіні, яка входить в коаліцію з "Рухом 5 зірок", подала клопотання про недовіру уряду на чолі з прем'єр-міністром Джузеппе Конте, який не належить до жодної партії, але близький до "Руху 5 зірок"

Сальвіні сподівається, що голосування в парламенті повалить уряд, призведе до дострокових виборів і зробить його новим прем’єр-міністром країни.

Днем раніше Сальвіні, чия партія має високу підтримку громадськості, фактично спровокував урядову кризу, заявивши, що правляча коаліція більше не працює.

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