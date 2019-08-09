Італія: прем'єр вимагає у Сальвіні пояснень, чому той розвалює уряд

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у четвер, що лідер партії влади "Ліга" Маттео Сальвіні повинен пояснити італійцям, чому він хоче повалити коаліційний уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

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Сальвіні, який є заступником прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ, раніше заявив, що коаліція з "Рухом 5 зірок" розпалася, і закликав до нових виборів.

"Міністр внутрішніх справ не має права скликати парламент або визначати порядок денний у політичній кризі", - сказав Конте.

Глава уряду Італії пообіцяв звернутися до парламенту, щоб гарантувати, що "криза, яку розв'язав Сальвіні, є найбільш прозорою в історії республіки".

У своїй короткій заяві Конте, який є близький до "Руху 5 зірок" заявив, що більше не прийматиме напади Сальвіні на своїх міністрів.

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Прем’єр звинуватив свого заступника у тому, що він покладається на "гасла", щоб заручитися підтримкою.

"Він повинен ... обгрунтувати перед виборцями, які повірили в обіцяні зміни, причини, через які він вирішив рано і раптово перервав роботу уряду", - сказав Конте.

Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "Рухом 5 зірок", є високою через розбіжності з низки питань. Останній камінь спотикання – відхилення у Сенаті заклику "Руху 5 зірок" припинити будівництво високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином, яке підтримує "Ліга".