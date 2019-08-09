Італія: ультраправа "Ліга" ініціює вотум недовіри уряду

Партія влади Італії "Ліга" заявила в п'ятницю, що ініціює в Сенаті вотум недовіри уряду, і сподівається, що країна швидко піде на дострокові вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ті, хто втрачає час, завдають шкоди країні", - сказано в заяві ультраправої політичної сили.

Лідер "Ліги" Маттео Сальвіні, який є заступником прем'єр-міністра і міністром внутрішніх справ, раніше заявив, що коаліція з "Рухом 5 зірок" розпалася, і закликав до нових виборів.

Парламент зараз закритий на літні канікули, а рішення про його дочасне скликання ухвалюватиме президент Сенату.

Президент республіки Серджіо Маттарелла має виключне право розпустити парламент і призначити вибори.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у четвер, що Сальвіні повинен пояснити італійцям, чому він хоче повалити коаліційний уряд.

Напруженість між коаліційними партнерами, ультраправою "Лігою" та "Рухом 5 зірок", є високою через розбіжності з низки питань.

Останній камінь спотикання – відхилення у Сенаті заклику "Руху 5 зірок" припинити будівництво високошвидкісного залізничного сполучення між Ліоном та Турином, яке підтримує "Ліга".

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