Конфлікт з оглядом на Москву: італійська коаліція наблизилася до розпаду

Цілий тиждень в італійських урядових та парламентських коридорах було гомінко та політично "спекотно". Ще б пак – розглядалася можливість де-факто розпаду коаліційних партнерів.

Заручником конфлікту всередині коаліції правих та популістів став політично чутливий проєкт будівництва високошвидкісного залізничного сполучення між італійських Турином та французьким Ліоном, більш відомий за своєю абревіатурою TAV.

А розвиток скандалу з фінансуванням італійських політиків Росією змушує багатьох говорити про розпад коаліції як про доконаний факт.

"Залізниця розбрату"



Цей проєкт передбачає будівництво залізничного сполучення для пасажирських та вантажних перевезень довжиною в 270 км (з яких 70% – на французькій території, а 30% – на італійській).

Проєкт розділений на три частини, одна з яких передбачає 57,5-кілометровий тунель для проїзду через французькі та італійські Альпи, що дозволяє скоротити час подорожі до двох годин між містами. Він уже є доволі "коштовним" задоволенням – вартість збільшилася з 7 млрд до 8,6 млрд євро станом на серпень 2019 року. Саме тому Італія, фінансуючи 35% загальної вартості, прагнутиме зменшити свою частку до 25% (порівну із Францією), решту з яких погодився покрити Європейський Союз (50%).

Спільний італійсько-французький проєкт побудови тунелю для високошвидкісного транспорту став предметом диспутів від самого початку його будівництва.

Кому вигідне це будівництво, то це лідеру "Ліги" Маттео Сальвіні, до якого прихильні великі індустріальні групи півночі Італії.

Своєю чергою Луїджі ді Майо, за якого висловився малозабезпечений південь Італії, наполягав на перегляді доцільності реалізації проєкту залізниці.

Своєрідним містом розбрату щодо TAV став Турин, де представляли своє бачення то один, то інший коаліційний партнер. Як наслідок, затримка у реалізації проєкту будівництва, запланованого до 2030 року, була неминучою вже на самому його початку.

Спочатку, 8 грудня 2018 року, відбулися демонстрації з гаслом "Ні проєкту TAV", вочевидь підтримані "Рухом 5 зірок". На це Сальвіні відповів уже у січні 2019 року протестами "Так проєкту TAV" у тому ж таки Турині.

Крім того, для продовження будівництва потрібна була підтримка двопалатного парламенту Італії. І тут кожна з коаліційних сторін намагалася представити якнайбільше проєктів резолюцій "за" або "проти" TAV. Отже, ключову роль відіграло саме 6 серпня: резолюцію про припинення будівництва TAV підтримали 110 депутатів, переважна більшість з яких були саме з "Руху 5 зірок". Натомість за продовження будівництва італо-французької залізниці висловилися 180 депутатів.

Тут цікавим виявився той факт, що пропозиції щодо TAV вперше об’єднали політичних опозиціонерів – "Лігу" та, зокрема, Демпартію Італії. Адже текст фінальної резолюції представили саме демократи, а "Ліга" та інші правоцентристи підтримали. Хоча все стає зрозумілим згодом, саме 8 серпня, якраз у день народження італійського прем’єра Конте…

Розпад, браття, розпад…

Отже, у четвер перемовини за "зачиненими дверима" проводили Конте разом із Сальвіні та Ді Майо. Перед тим прем’єр завітав до президента Італії Серджо Маттарелли. В Італії саме президент оголошує про розпуск парламенту, якщо буде доведена відсутність у ньому будь-якої більшості. У такому разі, відраховуємо від 45 до 70 днів до нового голосування.

Італійські ЗМІ наввипередки планують сценарії розвитку подій, але усім стає зрозумілим, що таки "щось зламалося в цьому уряді…", як сказав сам Сальвіні і додав своїм прибічникам "не йти у відпустки". Все більше лунають заклики до офіційного старту виборчої кампанії.

Але чи витримає італійська жовто-зелена коаліція такі перипетії, не готовий сказати ніхто. Так, лідер Демпартії Італії Нікола Дзінгаретті закликає прем’єра Джузеппе Конте визнати, що коаліції вже "де-факто" немає, особливо після сесії Сенату 6 серпня, яка показала, що в "уряді більше не існує більшості".

Але найбільше прагне осінніх перевиборів лідер "Ліги" Маттео Сальвіні. Для цього він навіть підготував політичний майданчик: одразу ввечері 6 серпня поїхав до прем'єра говорити про відставку одразу трьох міністрів – представників "Руху 5 зірок" Даніло Тонінеллі (міністр інфраструктури та транспорту), Елізабетти Тренто (міністр оборони) та Серджо Коста (міністр екології). Крім того, не подобається йому іще й міністр економіки та фінансів Джованні Тріа.

Сальвіні заявив, що відмовиться підтримувати уряд на чолі з прем'єром Джузеппе Конте, якщо закон про бюджет на 2020 рік не врахує його вимоги.

Головна ідея – запровадження дворівневого єдиного податку на доходи громадян, що, на думку Сальвіні, має пришвидшити "позитивний фіскальний шок" для стимулювання італійської економіки. Проти цього категорично виступає міністр економіки Джованні Тріа, адже це ще збільшить дефіцит держвидатків Італії, через що країну неодноразово критикувала Єврокомісія.

Крім того, такі передчасні вибори погіршать відносини з ЄС, адже тоді Італія не зможе продовжити здійснювати фіскальний маневр і до 15 жовтня цього року не подасть проєкт бюджету на 2020 рік.

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Паралельно в італійській політиці розвивається ще один скандал, пов'язаний із фінансуванням з боку Росії.

У четвер стали відомі нові дані у справі таємної нафтової угоди за участю РФ, де лунали прізвища Джанлуки Савоїні та безпосередньо самого Сальвіні.

Стаття BuzzFeed проаналізувала перельоти Савоїні та Сальвіні протягом 2018-2019 років, з чого випливає, що аж надто часто колишній прессекретар "Ліги" Савоїні відвідував Москву. Що цікаво, то це те, що в російській міграційній службі, на думку видання, не завжди присутня реєстрація прильотів/відльотів італійця.

Крім того, BuzzFeed представляє ще одне ім’я, Клаудіо Д'Аміко, стратегічного радника Сальвіні з міжнародних питань, що також здійснював туристичні перельоти з Рима до Москви протягом цього ж періоду та з'являвся на тих самих рейсах, що Сальвіні або Савоїні.

Нагадаємо, що цього року було відкрито окреме розслідування щодо можливої ​​міжнародної корупції після повідомлення ЗМІ про те, що партія "Ліга" хотіла отримати мільйони євро за допомогою таємної нафтової угоди з росіянами.

Останній скандал суттєво збільшує ймовірність розпаду коаліції та дострокових виборів. Про це вже заявив і Маттео Сальвіні – на його думку, розпад коаліції вже є доконаним фактом.

А відповідно, гучних новин та скандальних розслідувань у Італії незабаром стане ще більше.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"