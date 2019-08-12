Чоловік, що влаштував стрілянину поблизу Осло, не визнає своєї вини

Чоловік, підозрюваний у стрілянині по людях у мечеті поблизу Осло і у вбивстві своєї зведеної сестри, не визнає себе винним і не розмовляє зі слідчими.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката підозрюваного, передає "Європейська правда".

"Він використовує своє право відмови від допиту", - сказав адвокат Унні Фрис -"Він не визнає жодної провини."

Очікується, що в понеділок суд винесе рішення за запитом поліції про арешт 21-річного чоловіка на декілька тижнів.

Нагадаємо, норвезька поліція розслідує як спробу теракту стрілянину в мечеті в передмісті Осло.

Як повідомлялося, озброєний кількома видами зброї чоловік відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці Осло, поранивши одну людину, перш ніж його здолав літній прихожанин.

В його помешканні знайшли тіло молодої жінки. Як з’ясувалося, це його зведена 17-річна сестра і у її вбивстві його також підозрюють.