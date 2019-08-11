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Поліція розслідує стрілянину в мечеті біля Осло як спробу теракту

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Поліція розслідує стрілянину в мечеті біля Осло як спробу теракту

Неділя, 11 серпня 2019, 15:08

Норвезька поліція розслідує як спробу теракту інцидент, коли молодий чоловік зробив кілька пострілів у мечеті поблизу Осло.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

"Ми бачимо перед собою спробу теракту" - сказав Руне Скйольд з поліції Осло.

Попереднє розслідування показало, що нападник висловлював екстремістські погляди.

"Його допит показав, що зловмисник дотримується вкрай правих поглядів. Він висловив погляди на підтримку Квіслінга (Відкун Квіслінг – офіцер-націоналіст, що керував колабораціоністським урядом Норвегії під час Другої світової – ред.), і критично ставиться до мігрантів" - сказав Скйольд.

Нападник у минулому не притягувався до відповідальності, однак у поле зору поліції потрапляв.

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За словами правоохоронців, якби не допомога громадян, наслідки нападу могли б бути значно гірші.

Як повідомлялося, озброєний кількома видами зброї чоловік відкрив вогонь у мечеті недалеко від норвезької столиці Осло, поранивши одну людину, перш ніж його здолав літній прихожанин.

Зловмисника арештували. В його помешканні знайшли тіло молодої жінки. У її вбивстві підозрюють стрільця з мечеті.

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