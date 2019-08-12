Мужчина, устроивший стрельбу возле Осло, не признает своей вины
Мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям в мечети близ Осло и в убийстве своей сводной сестры, не признает себя виновным и не разговаривает со следователями.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката подозреваемого, передает "Европейская правда".
"Он использует свое право на отказ от допроса, - сказал адвокат Унни Фрис. - Он не признает никакой вины".
Ожидается, что в понедельник суд вынесет решение по запросу полиции об аресте 21-летнего мужчины на несколько недель.
Напомним, норвежская полиция расследует как попытку теракта стрельбу в мечети в пригороде Осло.
Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы Осло, ранив одного человека, прежде чем его нейтрализовал пожилой прихожанин.
В его доме нашли тело молодой женщины. Как выяснилось, это его сводная 17-летняя сестра и в ее убийстве также подозревают задержанного.