Мужчина, устроивший стрельбу возле Осло, не признает своей вины

Мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям в мечети близ Осло и в убийстве своей сводной сестры, не признает себя виновным и не разговаривает со следователями.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката подозреваемого, передает "Европейская правда".

"Он использует свое право на отказ от допроса, - сказал адвокат Унни Фрис. - Он не признает никакой вины".

Ожидается, что в понедельник суд вынесет решение по запросу полиции об аресте 21-летнего мужчины на несколько недель.

Напомним, норвежская полиция расследует как попытку теракта стрельбу в мечети в пригороде Осло.

Как сообщалось, вооруженный несколькими видами оружия мужчина открыл огонь в мечети недалеко от норвежской столицы Осло, ранив одного человека, прежде чем его нейтрализовал пожилой прихожанин.

В его доме нашли тело молодой женщины. Как выяснилось, это его сводная 17-летняя сестра и в ее убийстве также подозревают задержанного.