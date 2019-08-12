В Эстонии начали сбор подписей за запрет Sputnik и Baltnews

В Эстонии блог Propastop, созданный волонтерами военизированных добровольческих формирований Кайтселийт, инициировал сбор подписей под петицией с требованием закрыть в стране пропагандистские ресурсы РФ Sputnik и Baltnews.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Петиция под названием "Регулирование деятельности враждебных пропагандистских каналов в Эстонии" предлагает разработать правовые рамки для лишения регистрации в эстонском национальном домене .ee поддерживаемых иностранным государством сайтов, которые "разжигают в обществе конфликты, передают об Эстонии необъективную информацию или информацию, вносят раскол или распространяют враждебную пропаганду".

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По оценке авторов петиции, к таким сайтам относятся прежде всего Baltnews и Sputnik Eesti, которые входят в состав российского международного многоязычного информационного телеканала RT. "Содержание этих каналов в значительной степени враждебно Эстонии. В статьях высмеивают Эстонию, переписывают историю, разжигают межнациональную ненависть и наклеивают ярлыки", - считает Propastop.

В Латвии в конце июля по инициативе Министерства иностранных дел заблокировали портал Baltnews.lv. Решение обосновали тем, что владельцем портала является российское информационное агентство "Россия сегодня" под руководством Дмитрия Киселева, внесенного Европейским Союзом в санкционный список. Эстония на такой шаг не пошла.

Рийгикогу будет обязан обсудить петицию Propastop, если она соберет до 10 сентября не менее 1000 подписей. На данный момент петицию подписали 190 человек.