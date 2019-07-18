Пропаганда РФ має 5 головних наративів для підриву Естонії як держави - офіцер

З прибуттям союзницьких підрозділів НАТО до Естонії 2017 року у російських ЗМІ помітно зросли обсяги пропаганди, пов'язаної з естонськими Силами оборони та сферою оборони.

Про це розповів офіцер Генерального штабу Сил оборони, молодший лейтенант Індрек Халілов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Протягом цих двох років сформувалися певні напрямки розвитку і закономірності, як кремлівська пропаганда презентує Сили оборони Естонії своїм читачам і якої мети ці повідомлення досягають", - каже Халілов.

Він зазначає, що теми, які стосуються Сил оборони Естонії, не є щоденними на найбільших теле- і онлайн-каналах РФ, однак найбільше уваги на Сили оборони і підрозділи НАТО в Естонії звертають регіональні пропагандистські канали, наприклад, Sputnik, Baltnews і Rubaltic. Найактивніший з цих каналів "Sputnik Естонія".

За словами військового, аналізуючи пов'язані зі сферою оборони Естонії і Прибалтики новини як в регіональних, так і в більших російських каналах за останні два роки, можна назвати п'ять головних наративів, які постійно використовують: НАТО як агресор; НАТО насправді не захищає Естонію; місцеве населення проти НАТО; Естонію не сприймають всерйоз; русофобія та істерія.

Читайте також Британські винищувачі перехопили біля Естонії два літаки РФ

"Постійні подання та поширення вищезазначених тез служать безлічі цілей. Найбільша з них - підірвати Естонію як державу, створивши наратив, що йдеться про утворення, що провалилося у всіх сферах, період розквіту якого залишився в Радянському Союзі. До того ж кремлівська індустрія пропаганди сподівається, що хоча б яка-небудь окрема теза знайде свій шлях у мейнстрімні ЗМІ Естонії або західних країн. Також не можна забувати, що за допомогою брехні і напівправди сподіваються перешкодити інтеграції естоно- і російськомовного населення, створивши напругу між двома громадами", - додав Халілов.

Раніше Центр стратегічних комунікацій НАТО повідомляв, що більшість російськомовних твітів про присутність НАТО у Балтії пишуть боти.