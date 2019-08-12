У Польщі після скандалу планують правила для перельотів VIP-персон

У Польщі після скандалу з авіаперельотами колишнього спікера Сейму ведеться підготовка нового законодавства, яке регулюватиме перевезення офіційних осіб.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо", про це йшлося у понеділок на зустрічі у канцелярії прем’єр-міністра.

В обговоренні авіаперевезень, які стосуються президента, прем’єр-міністра та очільників Сейму і Сенату, взяли участь представники парламентських клубів і канцелярій президента й обох палат парламенту.

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Очільник канцелярії прем’єр-міністра Міхал Дворчик повідомив про появу різних ідей на тему майбутніх правил.

"Ми після першого етапу консультацій. Найближчої п’ятниці будемо мати першу версію законопроєкту про організацію польотів найважливіших осіб у державі. Наступного тижня внесемо цей проєкт на офіційний законодавчий шлях, і проводитимемо консультації з парламентськими клубами", - повідомив Дворчик.

Як додав Дворчик, рішення стосуватиметься того, хто може супроводжувати найважливіших осіб держави під час польотів. Проте, за його словами, є певність, що на борту повітряного судна не зможуть перебувати члени сім’ї, які не належать до офіційної делегації. Це ж стосується родин парламентарів. Досі таких обмежень не було.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у Польщі в жовтні в сусідній країні спалахнув скандал довкола перельотів колишнього спікера Сейму Марека Кухцінського.

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Польські ЗМІ та опозиційна партія "Громадянська платформа" встановили, що від березня 2018 року до липня 2019 року Кухцінський часто літав урядовими літаками між Варшавою, де він працює, та Жешувом, містом на південному сході Польщі, де він мешкає.

Стверджується, що Кухцінський понад 100 разів використав урядовий літак для приватних польотів, іноді разом із родиною та деякими членами партії влади.

У результаті Кухцінський подав у відставку.

Аналітики кажуть, що його відставка була спробою партії влади здобути прихильність більш поміркованих виборців напередодні голосування 13 жовтня.