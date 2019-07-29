Спікер Сейму Польщі компенсував кошти за 23 перельоти урядовим літаком з родиною

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський переказав на рахунки двох благодійних організацій кошти за 23 перельоти з родиною урядовим літаком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Спікер Сейму Марек Кухцінський вніс на благодійність 15 тисяч злотих. Канцелярія Сейму, повідомила в понеділок, що це сума за - 23 рейси політика. Один переліт Кухцінський оцінив у 652 злоті.

Юридична фірма порахувала, що члени сім'ї Марека Кухцінського - дружина, син і дочки – літали урядовим літаком за ставкою, яку канцелярія Сейму платить одноразово за квитки для депутатів.

Однак на родину спікера ці умови не поширюються. Марек Кухцінський не повернув кошти, а перерахував їх на благодійність.

Раніше Інформаційний центр Сейму Польщі запевняв, що подорожі Марека Кухцінського урядовим літаком мали службовий характер, а "присутність додаткових людей на борту не впливає жодним чином на вартість авіаквитків".

Як повідомлялося неофіційно, президент керівної партії "Право і справедливість" був обурений інформацією про "сімейні" польоти спікера Сейму.

За даними ЗМІ, Ярослав Качинський особисто вирішив, що Марек Кухцінський повинен покрити витрати на перельоти своєї сім'ї. Більш того, він заявив, що такі ситуації неприпустимі і не можуть ніколи повторюватися.