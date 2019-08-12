В Польше после скандала планируют правила для перелетов VIP-персон

В Польше после скандала с авиаперелетами бывшего спикера Сейма ведется подготовка нового законодательства, регулирующего перевозки официальных лиц.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио", об этом говорилось в понедельник на встрече в канцелярии премьер-министра.

В обсуждении авиаперевозок, касающихся президента, премьер-министра и руководителей Сейма и Сената, приняли участие представители парламентских клубов и канцелярий президента и обеих палат парламента.

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Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик сообщил о появлении различных идей на тему будущих правил.

"Мы после первого этапа консультаций. Ближайшую пятницу будем иметь первую версию законопроекта об организации полетов важнейших лиц в государстве. На следующей неделе внесем этот проект на официальный законодательный путь, и будем проводить консультации с парламентскими клубами", - сообщил Дворчик.

Как добавил Дворчик, решение будет касаться того, кто может сопровождать важнейших лиц государства во время полетов. Однако, по его словам, есть уверенность, что на борту воздушного судна не смогут находиться члены семьи, которые не принадлежат к официальной делегации. Это же касается семей парламентариев. До сих пор таких ограничений не было.

Напомним, накануне парламентских выборов в Польше в октябре в соседней стране разгорелся скандал вокруг перелетов бывшего спикера Сейма Марека Кухцинского.

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Польские СМИ и оппозиционная партия "Гражданская платформа" установили, что с марта 2018 года до июля 2019 года Кухцинський часто летал правительственными самолетами между Варшавой, где он работает, и Жешувом, городом на юго-востоке Польши, где он живет.

Утверждается, что Кухцинский более 100 раз использовал правительственный самолет для частных полетов, иногда вместе с семьей и некоторыми членами партии власти.

В результате Кухцинський подал в отставку.

Аналитики говорят, что его отставка была попыткой партии власти снискать расположение более умеренных избирателей накануне голосования 13 октября.