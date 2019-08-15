Росія обмежила постачання свинини з Болгарії та Словаччини

Россільгоспнагляд з 9 серпня обмежив постачання в РФ живих свиней і свинини з Болгарії та Словаччини, пояснивши це розповюдженням у цих країнах вірусу африканської чуми свиней (АЧС).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

"У зв'язку з погіршенням епізоотичної обстановки щодо африканської чуми свиней на території Словаччини та Болгарії з 9 серпня 2019 року запроваджуються тимчасові обмеження на постачання в Російську Федерацію з усією території Словаччини та Болгарії живих свиней, продуктів забою свиней, свинини і продукції, що містить свинину", - йдеться у повідомленні.

Обмеження на поставку не поширюються на деяку продукцію, що пройшла обробку за технологією, яка гарантує руйнування вірусу АЧС.

Россільгоспнагляд також запровадив тимчасові обмеження на транзит по території РФ свиней з усієї території згаданих країн. Аналогічні тимчасові заходи з 14 серпня запроваджені й щодо Сербії.

Як свідчать дані Європейської комісії, спалахи африканської чуми свиней, після виявлення у Болгарії, зафіксували також у Румунії, Литві, Польщі та Україні.

У липні стало відомо, що Молдова призупинила ввезення свинини з України та Румунії з аналогічних причин.