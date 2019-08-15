Россия ограничила поставки свинины из Болгарии и Словакии

Россельхознадзор с 9 августа ограничил поставки в РФ живых свиней и свинины из Болгарии и Словакии, объяснив это распространением в этих странах вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Словакии и Болгарии с 9 августа 2019 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину", - говорится в сообщении.

Ограничения на поставку не распространяются на некоторую продукцию, прошедшую обработку по технологии, которая гарантирует разрушение вируса АЧС.

Россельхознадзор также ввел временные ограничения на транзит по территории РФ свиней со всей территории упомянутых стран. Аналогичные временные меры с 14 августа введены и в отношении Сербии.

Как свидетельствуют данные Европейской комиссии, вспышки африканской чумы свиней, после обнаружения в Болгарии, зафиксировали также в Румынии, Литве, Польше и Украине.

В июле стало известно, что Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии по аналогичным причинам.