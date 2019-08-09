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Африканська чума свиней розповсюдилася на сході Європи

П'ятниця, 9 серпня 2019, 10:09

Спалахи африканської чуми свиней, після виявлення у Болгарії, зафіксували також у Румунії, Литві, Польщі та Україні.

Про це свідчать дані Системи сповіщення про хвороби тварин Європейської комісії, пише "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

Заступник міністра сільського господарства Болгарії визнав, що Софія не змогла стримати цю хворобу. Експерти стверджують, що країна може втратити майже все своє свинне поголів'я в 600 тисяч особин.

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У липні стало відомо, що Молдова призупинила ввезення свинини з України та Румунії.

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