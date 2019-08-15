Гібралтар вирішив відпустити затриманий іранський танкер

Гібралтар вирішив відпустити іранський танкер Grace 1, який був затриманий 4 липня за підозрою у перевезенні нафти до Сирії у порушення санкцій ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомила газета Gibraltar Chronicle.

Рішення про звільнення судна було прийнято за кілька години після того, як США в останній момент застосували юридичні кроки з метою подальшого затримання танкера, пише видання.

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Однак головний суддя Ентоні Дадлі заявив, що до суду не надійшла заявка США. "Її у мене немає. Немає заяв, пов’язаних з американськими листами-запитами (про взаємну правову допомогу)", - сказав він.

Уряд Гібралтару опублікував пояснення, у якому зазначив, що у нього були вагому документальні докази того, що судно прямувало до Сирії, перш ніж його затримали після входу у британські територіальні води. Втім, зазначили в уряді, від іранського уряду надійшли "офіційні письмові запевнення", що судно не буде вивантажуватися у Сирії.

На цьому етапі незрозуміло, коли корабель відпливе з Гібралтару, та чи США офіційно звернуться до суду з проханням затримати його до того, як це станеться.

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Нафтовий танкер Grace 1 був захоплений королівськими морськими коммандос при висадці в темряві біля берегів Гібралтару 4 липня.

Гібралтар заявив, що танкер підозрюється у продажу нафти в Сирію в порушення санкцій Євросоюзу. Два тижні по тому, 19 липня, іранська революційна гвардія захопила в Перській затоці судно Stena Impero під британським прапором.