Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада решила, какие комитеты будут отвечать за международку и сближение с ЕС

На первое заседание новой Рады решили пригласить делегацию ПАСЕ

Премьера Латвии призвали приостановить импорт яиц из Украины

Полиция Великобритании заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери






Гибралтар решил отпустить задержанный иранский танкер

Четверг, 15 августа 2019, 17:48

Гибралтар решил отпустить иранский танкер Grace 1, который был задержан 4 июля по подозрению в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила газета Gibraltar Chronicle.

Решение об освобождении судна было принято за несколько часов после того, как США в последний момент применили юридические шаги с целью дальнейшего задержания танкера, пишет издание.

Читайте также
США попросили Гибралтар о задержании иранского танкера, который должны были отпустить в четверг

Однако главный судья Энтони Дадли заявил, что в суд не поступила заявка США. "Ее у меня нет. Нету заявлений, связанных с американскими письмами-запросами (о взаимной правовой помощи)", - сказал он.

Правительство Гибралтара опубликовало объяснение, в котором отметило, что у него были весомые документальные доказательства того, что судно направлялось в Сирию, прежде чем его задержали после входа в британские территориальные воды. Впрочем, отметили в правительстве, от иранского правительства поступили "официальные письменные заверения", что судно не будет выгружаться в Сирии.

На этом этапе непонятно, когда корабль отплывет из Гибралтара, и обратятся ли США в суд с просьбой задержать его до того, как это произойдет.

Читайте также
Испания: танкер у Гибралтара задержали по запросу США к Британии

Нефтяной танкер Grace 1 был захвачен королевскими морскими коммандос при высадке в темноте у берегов Гибралтара 4 июля.

Гибралтар заявил, что танкер подозревается в продаже нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Две недели спустя, 19 июля, иранская революционная гвардия захватила в Персидском заливе судно Stena Impero под британским флагом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua