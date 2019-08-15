Гибралтар решил отпустить задержанный иранский танкер

Гибралтар решил отпустить иранский танкер Grace 1, который был задержан 4 июля по подозрению в перевозке нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщила газета Gibraltar Chronicle.

Решение об освобождении судна было принято за несколько часов после того, как США в последний момент применили юридические шаги с целью дальнейшего задержания танкера, пишет издание.

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Однако главный судья Энтони Дадли заявил, что в суд не поступила заявка США. "Ее у меня нет. Нету заявлений, связанных с американскими письмами-запросами (о взаимной правовой помощи)", - сказал он.

Правительство Гибралтара опубликовало объяснение, в котором отметило, что у него были весомые документальные доказательства того, что судно направлялось в Сирию, прежде чем его задержали после входа в британские территориальные воды. Впрочем, отметили в правительстве, от иранского правительства поступили "официальные письменные заверения", что судно не будет выгружаться в Сирии.

На этом этапе непонятно, когда корабль отплывет из Гибралтара, и обратятся ли США в суд с просьбой задержать его до того, как это произойдет.

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Нефтяной танкер Grace 1 был захвачен королевскими морскими коммандос при высадке в темноте у берегов Гибралтара 4 июля.

Гибралтар заявил, что танкер подозревается в продаже нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. Две недели спустя, 19 июля, иранская революционная гвардия захватила в Персидском заливе судно Stena Impero под британским флагом.