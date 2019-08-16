Спікер Сенату Польщі очолить заходи "Про захисників наших польських кордонів" на Волині

Спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський 16 серпня здійснить візит в Україну, де візьме участь в урочистих заходах, присвячених Костюхнівській битві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Зі Станіславом Карчевським в Україну приїдуть також сенатори Гражина Cтарк, Ришард Боніславський та Анджей Пайонк.

Серед іншого, у п’ятницю ввечері спікер Сенату зустрінеться із гарцерами (скаутами) на польському військовому цвинтарі, де спочивають легіонери, що загинули там під час битви 1916 року.

У суботу Карчевський здійснить візит до Вівчицька, Кукли, Яблуньки та Маневичів та візьме участь в урочистих заходах у Польському ліску, присвячених реконструкції каплиці легіонерів.

Потім відбудеться зустріч із організаціями поляків, які мешкають в області, та з місцевою владою.

Спікер Сенату обійняв почесний патронат над урочистими заходами "Про захисників наших польських кордонів" у селі Костюхнівка Маневицького району Волинської області. Відбудеться вже 21-а гарцерська служба пам’яті.

Костюхнівська битва - це бій, що відбувався 4-6 липня 1916 року поблизу українського села Костюхнівка (нині Маневицького району Волинської області) між військами Австро-Угорщини і Російської імперії і є найбільшим зіткненням сил під час Брусиловського прориву.

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Польські війська, що були підпорядковані австрійській армії, налічували 5500-7300 воїнів, з іншого боку російські війська - 26 тисяч вояків. Польські легіони були призначені для того, щоб забезпечити відступ австрійській армії. Загалом вони впоралися з тим, щоб затримати російську армію. У цій битві 2000 польських воїнів були вбиті або поранені.

Битва вважається найдовшою і найжорстокішою для всіх польських військ, які служили у австрійській армії.