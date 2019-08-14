МЗС готує енергетичний меморандум за підтримки Польщі та США

МЗС перед візитом президента Зеленського до Варшави готує енергетичний меморандум за підтримки Польщі та США.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю BBC Україна розповіла заступниця глави МЗС Олена Зеркаль.

"Щодо газу ми саме зараз працюємо з поляками і американцями, — до того візиту (президента Зеленського - ред.), який має бути на початку вересня до Польщі. Ми готуємо Меморандум з питань енергетики, який і буде фундаментом для розвитку подальших дій на двосторонньому, тристоронньому рівні, і який визначить алгоритм співпраці", - сказала вона у відповідь на запитання про перспективу газових переговорів з РФ.

За її словами, директиви делегації переговорної групи з питань продовження транзитного контракту затверджені, і малоймовірно, що їх змінять.

"Вони написані на основі тих обставин, які формувалися впродовж останніх трьох років з адаптації нашого законодавства до законодавства Європейського Союзу та створення в Україні нормально функціонуючого газового ринку", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, пропозиція російського "Газпрому" про просте продовження газового контракту на рік-два потребує оцінки.

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"Думаю, це буде предметом подальших консультацій не лише в самій Україні, але і з нашими партнерами — трансатлантичними та європейськими", - додала вона.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше анонсували продовження тристоронніх переговорів щодо транзиту газу у вересні.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується в кінці 2019 року.