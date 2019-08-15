Солдати США потрібніші в Польщі, ніж на заході Європи - Чапутович

Польща вважає, що хоча американська військова присутність у Німеччині зміцнює європейську оборону, військо, розташоване східніше, є важливішим стримуючим фактором проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв'ю DPA.

"Присутність американських військ у Польщі відіграє дуже важливу стримувальну роль, важливішу, ніж ті самі війська, що розташовані далі на захід", - сказав Чапутович.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою кількість американських військових у Польщі має зрости з 4500 до 5500 осіб.

Трамп пояснив, що солдати можуть бути переведені з Німеччини або з іншого місця в Європі. Минулого тижня високопосадовці США припустили, що американські війська можуть бути переміщені з Німеччини до Польщі через невиконання Берліном цілі НАТО щодо оборонних витрат у 2% ВВП.

"Ми не бачимо це (як перекидання військ з Німеччини. - Ред.)", - сказав Чапутович, коли його запитали, чи нові війська прибудуть з сусідньої країни.

"Американці повинні самі вирішити. Для нас американські війська, присутні в Німеччині, грають дуже позитивну роль. Їхня присутність зміцнює нашу спільну оборону", - сказав він.

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Навіть при збільшенні військової присутності в Польщі кількість військовослужбовців, розміщених в країні, буде значно меншою, ніж 35 000 солдат, розміщених у Німеччині, але ці сили все одно слугують стримуючим фактором проти агресивної Росії, зазначив Чапутович.

"Росія подумає двічі, перш ніж застосувати військову силу, якщо побачить присутність іноземних військ, особливо американських", - сказав він.

Технічні деталі додаткового розміщення сил США в Польщі повинні бути підтверджені під час майбутнього візиту Трампа до Польщі, заявив Чапутович.