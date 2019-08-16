Спикер Сената Польши возглавит мероприятие "О защитниках наших польских границ" на Волыни

Спикер Сената Польши Станислав Карчевский 16 августа совершит визит в Украину, где примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Костюхновской битве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Со Станиславом Карчевским в Украину приедут также сенаторы Гражина Cтарк, Рышард Бониславский и Анджей Пайонк.

Среди прочего, в пятницу вечером спикер Сената встретится с гарцерами (скаутами) на польском военном кладбище, где покоятся легионеры, погибшие там во время битвы 1916 года.

В субботу Карчевский посетит Вовчицк, Куклы, Яблуньки и Маневичи и примет участие в торжественных мероприятиях в Польском лесу, посвященных реконструкции часовни легионеров.

Затем состоятся встречи с организациями поляков, проживающих в Волынской области, и с представителями местной властью.

Спикер Сената взял под почетный патронат торжественные мероприятия "О защитниках наших польских границ" в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области. Состоится уже двадцать первая гарцерская служба памяти.

Костюхновская битва - это бой, который проходил 4-6 июля 1916 года возле украинского села Костюхновка (ныне Маневичского района Волынской области) между войсками Австро-Венгрии и Российской империи и является крупнейшим столкновением сил во время Брусиловского прорыва.

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Польские войска, которые были подчинены австрийской армии, насчитывали 5500-7300 воинов, с другой стороны российские войска – 26 тысяч воинов. Польские легионы были предназначены для того, чтобы обеспечить отступление австрийской армии. В целом они справились с тем, чтобы задержать армию. В этой битве 2000 польских воинов были убиты или ранены.

Битва считается самой длинной и самой жестокой для всех польских войск, которые служили в австрийской армии.