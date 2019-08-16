МЗС Чехії зробило заяву про кібератаки з боку іншої держави

Міністерство закордонних справ Чехії засудило кібератаки з боку іноземної держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену пресслужбою відомства.

"Ми вважаємо кібератаки на державні та недержавні інституції демократичної держави з боку іноземної державної влади абсолютно неприйнятними та несумісними із зусиллями взаємних дружніх відносин та співпраці", - сказано в заяві.

Кібербезпека має вирішальне значення для функціонування суверенної держави та її інституій, зокрема МЗС, зазначили у відомстві.

Зважаючи на зростаючу кількість кіберзагроз, Міністерство закордонних справ також попросило збільшити фінансування з державного бюджету у цій сфері.

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У довгостроковій перспективі Міністерство закордонних справ "систематично підвищує безпеку своїх систем, в рамках чого тісно співпрацює з Національним бюро з питань кібернетичної та інформаційної безпеки (NÚKIB), Національним агентством зв'язку та інформаційних технологій та іншими відповідними установами та структурами".

Водночас МЗС підкреслює, що контактує з союзниками на міжнародному рівні, особливо в межах ЄС та НАТО.

Кібератаку на комп’ютери МЗС у червні, найімовірніше, здійснила інша держава, підтвердила раніше NÚKIB.

За даними трьох високопоставлених джерел з дипломатичних та безпекових установ, за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.

У грудні Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії 2017 року.

У березні торік Чехія вислала 3 російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям.