МЗС Чехії зробило заяву про кібератаки з боку іншої держави
Міністерство закордонних справ Чехії засудило кібератаки з боку іноземної держави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву, оприлюднену пресслужбою відомства.
"Ми вважаємо кібератаки на державні та недержавні інституції демократичної держави з боку іноземної державної влади абсолютно неприйнятними та несумісними із зусиллями взаємних дружніх відносин та співпраці", - сказано в заяві.
Кібербезпека має вирішальне значення для функціонування суверенної держави та її інституій, зокрема МЗС, зазначили у відомстві.
Зважаючи на зростаючу кількість кіберзагроз, Міністерство закордонних справ також попросило збільшити фінансування з державного бюджету у цій сфері.
У довгостроковій перспективі Міністерство закордонних справ "систематично підвищує безпеку своїх систем, в рамках чого тісно співпрацює з Національним бюро з питань кібернетичної та інформаційної безпеки (NÚKIB), Національним агентством зв'язку та інформаційних технологій та іншими відповідними установами та структурами".
Водночас МЗС підкреслює, що контактує з союзниками на міжнародному рівні, особливо в межах ЄС та НАТО.
Кібератаку на комп’ютери МЗС у червні, найімовірніше, здійснила інша держава, підтвердила раніше NÚKIB.
За даними трьох високопоставлених джерел з дипломатичних та безпекових установ, за атакою стоїть російська військова розвідка ГРУ.
У грудні Інформаційна служба безпеки Чеської Республіки заявила, що розвідувальні служби Росії стоять за кібератаками, спрямованими на Міністерство закордонних справ Чехії 2017 року.
У березні торік Чехія вислала 3 російських розвідників, які працювали під дипломатичним прикриттям.