Земан загострив урядову кризу в Чехії

Президент Чехії Мілош Земан відмовився призначити кандидатуру від соціал-демократів (CSSD) Міхала Шмарду міністром культури, а у партії заявили, що не пропонуватимуть на посаду когось іншого.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив представник Земана Їржі Овчачек у своєму Facebook.

За словами глави держави, Шмарда ніколи не опікувався питанням чеської культури.

"Він не є професійно компетентним на посаду міністра культури Чеської Республіки. Тому президент попросив голову CSSD Яна Гамачека запропонувати іншого кандидата через прем'єр-міністра, який відповідає принаймні елементарним професійним вимогам", - написав Овчачек.

У відповідь Гамачек написав, що конституція не передбачає, що президент повинен оцінювати професійну кваліфікацію кандидата на посаду міністра.

"Це проблема прем’єр-міністра та президента. Я нікого більше не пропоную", - відповів Ян Гамачек, голова Соціал-демократичної партії, цитує Denik N.

Земан у липні після двомісячного зволікання задовольнив прохання прем'єра Андрея Бабіша і схвалив відставку міністра культури Антоніна Станека.

Чеська соціал-демократична партія заявила, що відсторонення міністра культури, якого вони самі номінували, є умовою для того, щоб залишитися у владній коаліції.

Заміна міністра, як правило, є звичайною справою, і в Конституції Чехії сказано, що президент повинен виконувати такі вимоги прем'єр-міністра. Проте Земан сказав, що Конституція не дає йому крайнього терміну для ухвалення рішення. Бабіш неохоче кидає виклик Земану.

Читайте також: "Чехія в зоні нестабільності: до чого призведе новий виток опозиційних протестів".