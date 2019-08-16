МИД Чехии сделал заявление о кибератаках со стороны другого государства

Министерство иностранных дел Чехии осудило кибератаки со стороны иностранного государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление, обнародованное пресс-службой ведомства.

"Мы считаем кибератаки на государственные и негосударственные институты демократического государства со стороны иностранной государственной власти абсолютно неприемлемыми и несовместимыми с усилиями по поддержанию взаимных дружеских отношений и сотрудничества", - сказано в заявлении.

Кибербезопасность имеет решающее значение для функционирования суверенного государства и его институтов, в частности МИД, отметили в ведомстве.

Несмотря на растущее количество киберугроз, Министерство иностранных дел также попросило увеличить финансирование из государственного бюджета в этой сфере.

В долгосрочной перспективе Министерство иностранных дел "систематически повышает безопасность своих систем, в рамках чего тесно сотрудничает с Национальным бюро по вопросам кибернетической и информационной безопасности (NÚKIB), Национальным агентством связи и информационных технологий и другими соответствующими учреждениями и структурами".

В то же время МИД подчеркивает, что контактирует с союзниками на международном уровне, особенно в рамках ЕС и НАТО.

Кибератаку на компьютеры МИД в июне, скорее всего, осуществило другое государство, подтвердила ранее NÚKIB.

По данным трех высокопоставленных источников из дипломатических и оборонных учреждений, за атакой стоит российская военная разведка ГРУ.

В декабре Информационная служба безопасности Чешской Республики заявила, что разведывательные службы России стоят за кибератаками, направленными на Министерство иностранных дел Чехии в 2017 году.

В марте прошлого года Чехия выслала трех российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.