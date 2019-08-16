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У Молдові на місяць продовжили комісію з розслідування крадіжки мільярда

П'ятниця, 16 серпня 2019, 15:39

Роботу парламентської комісії, яка розслідує крадіжку мільярда у Молдові в 2015 році, продовжили ще на 30 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняли на засіданні парламенту 16 серпня.

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Таким чином комісія продовжить працювати до 10 жовтня 2019 року.

Термін роботи комісії продовжили тому, що вона ще не отримала відповіді з усіх зарубіжних установ, в які відправила запити. Крім того, комісія повинна заслухати ще кілька свідків.

Остаточну доповідь про виконану роботу комісія повинна буде представити на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів. 

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Парламент Молдови після зміни влади та втечі з країни олігарха Плахотнюка у червні створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів.

У серпні комісія зажадала відкрити кримінальні справи проти колишніх топ-посадовців - спікера парламенту, прем'єра, глави Нацбанку і міністра фінансів.

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