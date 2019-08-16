У Молдові на місяць продовжили комісію з розслідування крадіжки мільярда

Роботу парламентської комісії, яка розслідує крадіжку мільярда у Молдові в 2015 році, продовжили ще на 30 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, таке рішення прийняли на засіданні парламенту 16 серпня.

Таким чином комісія продовжить працювати до 10 жовтня 2019 року.

Термін роботи комісії продовжили тому, що вона ще не отримала відповіді з усіх зарубіжних установ, в які відправила запити. Крім того, комісія повинна заслухати ще кілька свідків.

Остаточну доповідь про виконану роботу комісія повинна буде представити на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

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Парламент Молдови після зміни влади та втечі з країни олігарха Плахотнюка у червні створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів.

У серпні комісія зажадала відкрити кримінальні справи проти колишніх топ-посадовців - спікера парламенту, прем'єра, глави Нацбанку і міністра фінансів.