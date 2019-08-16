В Молдове на месяц продлили работу комиссии по расследованию кражи миллиарда

Работу парламентской комиссии, которая расследует кражу миллиарда в Молдове в 2015 году, продлили еще на 30 дней.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, такое решение было принято на заседании парламента 16 августа.

Таким образом комиссия продолжит работать до 10 октября 2019 года.

Срок работы комиссии продолжили потому, что она еще не получила ответа из всех зарубежных учреждений, в которые отправила запросы. Кроме того, комиссия должна заслушать еще несколько свидетелей.

Окончательный доклад о проделанной работе комиссия должна будет представить на пленарном заседании парламента.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

Парламент Молдовы после смены власти и бегства из страны олигарха Плахотнюка в июне создал специальную комиссию по расследованию всех обстоятельств кражи.

В августе комиссия потребовала открыть уголовные дела против бывших топ-чиновников - спикера парламента, премьера, главы Нацбанка и министра финансов.