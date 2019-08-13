Крадіжка мільярда у Молдові: колишнім топ-посадовцям загрожують кримінальні справи

Парламентська комісія, яка розслідує крадіжку мільярда у Молдові в 2015 році, зажадала відкрити кримінальні справи проти колишніх спікера парламенту, прем'єра, глави Нацбанку і міністра фінансів.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомив глава комісії Александр Слусар, було з’ясовано, що уряд Молдови під державні гарантії видавав термінові кредити Нацбанку на 9,5 млрд леїв, але не забезпечив спеціальне управління в трьох проблемних банках.

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"Уряд і керівництво Нацбанку діяли в той період щонайменше недбало, не забезпечивши відразу після видачі держгарантій нагляду в Banca de Economii, Unibanc і Banca Socială", - зазначив Слусар на своїй сторінці у Facebook.

Він підкреслив, що після крадіжки держгарантії перевели в держборг і "переклали на плечі громадян".

З огляду на ці висновки комісія вимагає порушити кримінальні справи проти ексспікера Андріана Канду, колишнього прем'єр-міністра Юрія Лянке, колишнього глави Нацбанку Доріна Дрегуцану і колишнього міністра фінансів Анатолія Арапу.

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Нагадаємо, у 2015 році в Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови після зміни влади та втечі з країни олігарха Плахотнюка у червні створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.