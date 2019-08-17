Чехія: прем'єр Бабіш підштовхує уряд до розколу
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не має наміру працювати в уряді з кандидатом соціал-демократів (CSSD) на пост міністра культури Міхалом Шмардою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.
Прем'єр, таким чином, підтримав президента Мілоша Земана, який цього тижня відмовився призначити Шмарду.
"Кажу за себе, я не буду в уряді з цим джентльменом. Тож це не лише проблема президента, це також моя проблема", - заявив прем'єр-міністр.
Бабіш каже, що Шмарда "просто критикуватиме уряд".
"Зрозуміло, що я поділяю таку ж думку, як і пан президент, що пан Шмарда не є добрим кандидатом, особливо після його незліченних виступів у ЗМІ. Якщо рішення не буде, я вирішу це не пізніше 26 серпня", - додав Бабіш.
Голова соціал-демократів Ян Гамачек, реагуючи на заяву Бабіша, висловив своє здивування, адже голова уряду нібито сам запропонував кандидатуру Шмарди президенту. У CSSD заявляли, що не пропонуватимуть на посаду когось іншого.
У понеділок відбудеться чергова зустріч Бабіша й Гамачека, а у вівторок прем'єр зустрінеться із Земаном.
Земан у липні після двомісячного зволікання задовольнив прохання Бабіша і схвалив відставку міністра культури Антоніна Станека.
Чеська соціал-демократична партія заявила, що відсторонення міністра культури, якого вони самі номінували, є умовою для того, щоб залишитися у владній коаліції.
Заміна міністра, як правило, є звичайною справою, і в Конституції Чехії сказано, що президент повинен виконувати такі вимоги прем'єр-міністра. Проте Земан сказав, що Конституція не дає йому крайнього терміну для ухвалення рішення. Бабіш неохоче кидає виклик Земану.
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