Чехія: прем'єр Бабіш підштовхує уряд до розколу

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що не має наміру працювати в уряді з кандидатом соціал-демократів (CSSD) на пост міністра культури Міхалом Шмардою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

Прем'єр, таким чином, підтримав президента Мілоша Земана, який цього тижня відмовився призначити Шмарду.

"Кажу за себе, я не буду в уряді з цим джентльменом. Тож це не лише проблема президента, це також моя проблема", - заявив прем'єр-міністр.

Бабіш каже, що Шмарда "просто критикуватиме уряд".

"Зрозуміло, що я поділяю таку ж думку, як і пан президент, що пан Шмарда не є добрим кандидатом, особливо після його незліченних виступів у ЗМІ. Якщо рішення не буде, я вирішу це не пізніше 26 серпня", - додав Бабіш.

Голова соціал-демократів Ян Гамачек, реагуючи на заяву Бабіша, висловив своє здивування, адже голова уряду нібито сам запропонував кандидатуру Шмарди президенту. У CSSD заявляли, що не пропонуватимуть на посаду когось іншого.

У понеділок відбудеться чергова зустріч Бабіша й Гамачека, а у вівторок прем'єр зустрінеться із Земаном.

Земан у липні після двомісячного зволікання задовольнив прохання Бабіша і схвалив відставку міністра культури Антоніна Станека.

Чеська соціал-демократична партія заявила, що відсторонення міністра культури, якого вони самі номінували, є умовою для того, щоб залишитися у владній коаліції.

Заміна міністра, як правило, є звичайною справою, і в Конституції Чехії сказано, що президент повинен виконувати такі вимоги прем'єр-міністра. Проте Земан сказав, що Конституція не дає йому крайнього терміну для ухвалення рішення. Бабіш неохоче кидає виклик Земану.

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