Чехия: премьер Бабиш подталкивает правительство к расколу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не намерен работать в правительстве с кандидатом социал-демократов (CSSD) на пост министра культуры Михалом Шмардой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denik N.

Премьер таким образом поддержал президента Милоша Земана, который на этой неделе отказался назначить Шмарду.

"Говорю за себя, я не буду в правительстве с этим джентльменом. Поэтому это не только проблема президента, это также моя проблема", - заявил премьер-министр.

Бабиш говорит, что Шмарда будет "просто критиковать правительство".

"Понятно, что я разделяю ту же мысль, что и господин президент, господин Шмарда не является хорошим кандидатом, особенно после его бесчисленных выступлений в СМИ. Если решения не будет, я решу это не позднее 26 августа", - добавил Бабиш.

Председатель социал-демократов Ян Гамачек, реагируя на заявление Бабиша, выразил свое удивление, ведь глава правительства якобы сам предложил кандидатуру Шмарды президенту. В CSSD заявляли, что не будут предлагать на должность другого кандидата.

В понедельник состоится очередная встреча Бабиша и Гамачека, а во вторник премьер встретится с Земаном.

Земан в июле после двухмесячного промедления удовлетворил просьбу премьера Андрея Бабиша и одобрил отставку министра культуры Антонина Станека.

Чешская социал-демократическая партия заявила, что отстранение министра культуры, которого они сами выдвинули, является условием для того, чтобы остаться в правящей коалиции.

Замена министра, как правило, является обычным делом, и в Конституции Чехии сказано, что президент должен выполнять такие требования премьер-министра. Однако Земан сказал, что Конституция не дает ему крайнего срока для принятия решения. Бабиш неохотно бросает вызов Земану.

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