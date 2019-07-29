Урядова криза в Чехії: Земан після рекордного зволікання звільнив міністра

Президент Чехії Мілош Земан після двомісячного зволікання задовольнив прохання прем'єра і схвалив відставку міністра культури Антоніна Станека.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Praha.

Станек покине свій пост наприкінці липня. Прем'єр Андрей Бабіш став першим головою уряду, який такий тривалий термін чекав від керівника держави задоволення свого прохання про відставку члена свого кабінету.

Як повідомив прессекретар президента, президент подякував Станеку за роботу, зокрема, за виявлення нібито фінансових зловживань в Міністерстві культури. Земан очікує проведення розслідування в зв'язку з двома кримінальними скаргами, поданими міністром Станеком.

Бабіш попросив президента замінити міністра культури в травні – про це попросила партія-партнер ČSSD в його коаліційному уряді меншості.

Читайте також Сенат Чехії звинуватив Земана у порушенні Конституції

Чеська соціал-демократична партія заявила, що відсторонення міністра культури, якого вони самі номінували, є умовою для того, щоб залишитися в правлячій коаліції. Соціал-демократи попросили замінити Станека після того, як він звільнив двох директорів державних художніх галерей. Ці суперечливі рішення у квітні викликали хвилю протестів.

Заміна міністра, як правило, є звичайною справою, і в Конституції Чехії сказано, що президент повинен виконувати такі вимоги прем'єр-міністра. Проте Земан сказав, що Конституція не дає йому крайнього терміну для ухвалення рішення.

Президент також висловив свої сумніви щодо того, чи зможе запропонований новий міністр Міхал Смарда впоратися з роботою. Поки Земан не сказав, чи призначить його.