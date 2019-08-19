Є домовленість щодо судна з мігрантами, яке 18 днів чекає на морі біля Італії

Іспанія та Італія домовилися висадити 107 мігрантів, що очікують на рятувальному судні Open Arms в Середземному морі вже 18 днів, у іспанському порту Майорка.

Про це повідомив капітан гуманітарного судна, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Екіпаж Open Arms назвав це рішення "незрозумілим" з огляду на погіршення умов на кораблі і його близькість до італійського острова Лампедуза.

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Вже понад два тижні судно стоїть на якорі біля італійського узбережжя, очікуючи заходу в порт, оскільки міністру внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні і країнам ЄС не вдавалося знайти рішення щодо мігрантів.

У понеділок Open Arms заявив, що висадка на Майорці додасть ще три дні до загального перебування на морі та ще більше ускладнить ситуацію.

"Якщо угоди дійсно було досягнуто, важливо, щоб Італія і Іспанія взяли на себе відповідальність за забезпечення, надавши необхідні кошти, щоб ці люди нарешті висадилися в безпечній гавані", - йдеться в заяві організації, яка займається порятунком мігрантів.

Уряд Іспанії у неділю запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms через відмову Італії.

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18 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти.

Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися, проте дозволи зійти на берег спершу 9 людям, а потім ще 27 неповнолітнім мігрантам.