Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Глава МЗС Польщі заявив про позитивні сигнал з України у справі ексгумацій

Танкер, що розпалив суперечку між Іраном і Заходом, покинув Гібралтар

В Ісландії "поховали" льодовик, який зник через зміни клімату

Лісові пожежі на Канарах: евакуйовані 4 тисячі людей






Є домовленість щодо судна з мігрантами, яке 18 днів чекає на морі біля Італії

Понеділок, 19 серпня 2019, 12:18

Іспанія та Італія домовилися висадити 107 мігрантів, що очікують на рятувальному судні Open Arms в Середземному морі вже 18 днів, у іспанському порту Майорка.

Про це повідомив капітан гуманітарного судна, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Екіпаж Open Arms назвав це рішення "незрозумілим" з огляду на погіршення умов на кораблі і його близькість до італійського острова Лампедуза.

Читайте також
Іспанія прийме корабель Open Arms з понад сотнею мігрантів

Вже понад два тижні судно стоїть на якорі біля італійського узбережжя, очікуючи заходу в порт, оскільки міністру внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні і країнам ЄС не вдавалося знайти рішення щодо мігрантів.

У понеділок Open Arms заявив, що висадка на Майорці додасть ще три дні до загального перебування на морі та ще більше ускладнить ситуацію.

"Якщо угоди дійсно було досягнуто, важливо, щоб Італія і Іспанія взяли на себе відповідальність за забезпечення, надавши необхідні кошти, щоб ці люди нарешті висадилися в безпечній гавані", - йдеться в заяві організації, яка займається порятунком мігрантів.

Уряд Іспанії у неділю запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms через відмову Італії.

Читайте також
Італія: Сальвіні дозволив неповнолітнім мігрантам зійти з судна Open Arms

18 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти.

Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися, проте дозволи зійти на берег спершу 9 людям, а потім ще 27 неповнолітнім мігрантам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія мігранти
powered by lun.ua