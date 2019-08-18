Іспанія прийме корабель Open Arms з понад сотнею мігрантів
Уряд Іспанії у неділю запропонував прийняти гуманітарний корабель Open Arms з понад 100 мігрантами на борту через відмову Італії.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Я доручив порту Альхесірас бути готовим до прийому судна Open Arms", - повідомив у неділю в Twitter глава іспанського уряду Педро Санчес.
Він додав, що Іспанія "завжди діє у надзвичайних гуманітарних ситуаціях".
Санчес закликав знайти єдине європейське рішення, здатне розв'язати проблему міграції відповідно до цінностей та гуманізму ЄС.
17 днів минуло з того часу, як Open Arms врятував мігрантів біля узбережжя Лівії. Італія забороняє рятувальним суднам заходити у свої порти. Корабель стояв на якорі біля італійського острова Лампедуза в очікуванні висадки людей.
Шість країн ЄС заявили, що приймуть мігрантів з корабля, однак глава МВС Італії Маттео Сальвіні не дозволяв судну пристикуватися, проте дозволи зійти на берег спершу 9 людям, а потім ще 27 неповнолітнім мігрантам.