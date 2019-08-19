Есть договоренность о судне с мигрантами, которое 18 дней ждет в море возле Италии

Испания и Италия договорились высадить 107 мигрантов, ожидающих на спасательном судне Open Arms в Средиземном море уже 18 дней, в испанском порту Майорка.

Об этом сообщил капитан гуманитарного судна, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Экипаж Open Arms назвал это решение "непонятным" учитывая ухудшение условий на корабле и его близость к итальянскому острову Лампедуза.

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Уже более двух недель судно стоит на якоре у итальянского побережья, ожидая захода в порт, поскольку министру внутренних дел Италии Маттео Сальвини и странам ЕС не удавалось найти решения в отношении мигрантов.

В понедельник Open Arms заявил, что высадка на Майорке добавит еще три дня к общему пребыванию на море и еще больше усложнит ситуацию.

"Если соглашение действительно было достигнуто, важно, чтобы Италия и Испания взяли на себя ответственность за обеспечение, предоставив необходимые средства, чтобы эти люди наконец высадились в безопасной гавани", - говорится в заявлении организации, занимающейся спасением мигрантов.

Правительство Испании в воскресенье предложило принять гуманитарный корабль Open Arms из-за отказа Италии.

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18 дней прошло с тех пор, как Open Arms спас мигрантов у побережья Ливии. Италия запрещает спасательным судам заходить в свои порты

Шесть стран ЕС заявили, что примут мигрантов с корабля, однако глава МВД Италии Маттео Сальвини не позволял судну пришвартоваться, однако разрешения сойти на берег дали сначала 9 людям, а затем еще 27 несовершеннолетним мигрантам.